Американський політичний консультант, адвокат Юрій Ванетік розповів чого можна очікувати від зустрічі президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.

Про це він пише в свої колонці в американському виданні newsmax.com.

В статті Юрій Ванетік вказує, що президент Байден може опинитися в глибокій неприємності лишечерез сім місяців свого президентства, головним чином через події в Афганістані. Президент Байденпотребує політичного прориву, і його новий союзник в Україні може йому допомогти, коли обидва лідери зустрінуться в Білому домі.

"На зустрічі, яка відбудеться, 1 вересня, обидва лідери повинні домовитися про початок створення більш міцного стратегічного союзу між двома країнами, спрямованого на реформування та зміцнення відсталої економіки України та зміцнення її оборони як противаги їхньому спільному супернику - Російській Федерації" - зазначає Ванетік .

Американський політичний експерт також зазначає, що після розпаду Афганістану Росія та Китай відкриті для відносин з талібами, і Росія надто дружня з Іраном, небезпечним агентом тероризму, а тепер також другом талібів.

"Ми проти них, і Україна може бути для нас стратегічно важливим союзником" - говорить Юрій Ванетік.

Він зазначає, що США може надати Україні допомогу в залучені інвестицій, зокрема компаній зі світовим ім’ям, зокрема в сфері енергетики.

На заваді плідної співпраці може стати український олігархат, який контролює велику частину суспільства. Американський політичний консультант Венетік пропонує запровадити обмежену, але точну програму амністії для української бізнес-еліти, щоб залучити їх на шлях сплати податків та прийняти соціальні зобов’язання для своїх заводів, торгових центрів та трубопроводів.

Підсумовуючи, Юрій Ванетік зазначає, що Америці потрібен новий друг, і Україна може стати цим другом.