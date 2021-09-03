На сході України поранили одного військовослужбовця [ Редактировать ]
Одного українського військового поранив ворог на сході країни.
Загалом за минулу добу було чотири порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120 міномети. А біля Красногорівки били з артилерії.
Також застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На ворожі атаки українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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Ворог двічі атакував наші позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Новотошківського ворог із безпілотника скинув на українські позиції гранату. Три ворожих обстріли зафіксували вже сьогодні.
І армійці кажуть, жоден такий обстріл і злочин проти мирного населення ворогові не минеться безкарно. Війна змінилася. Обстріли з того боку щодня.
Факт обстрілу зафіксували представники Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.
У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють. Тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати.