Незвичний виступ. Гучною промовою із трибуни Генасамблеї Володимир Зеленський завершив свій візит до Нью-Йорка. Чим так запам'ятаються його слова? Дмитро Анопченко слухав і зібрав головні меседжі.

Таких слів критики ООН давно вже не чула…

Володимир Зеленський, президент України:

Ми хочемо оживити ООН? Може для цього ООН має рухатись? Бути мобільним і швидким?

Це було неочікувано і, вочевидь, сміливо. Зеленський сказав публічно те, про що всі давно вже кажуть у кулуарах.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми діємо не як лідери, а як політики. Якщо порахувати - на ці в лапках "ми рішуче налаштовані", "ми підтвердили спільну зацікавленість у подоланні", "ми домовились суттєво посилити співпрацю"- скільки ми витратили часу, паперу, енергії?

Це була іронія, яку тут мало хто собі дозволяє.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні ООН, як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе обузою, слабким, кволим, непотрібним дідом, життя якого пройшло марно.

Це нагадало (а можливо і дійсно так стояло завдання перед спічрайтерами) - знаменитий виступ Грети Тунберг тут же, в Об'єднаних Націях 2 роки тому. Інша справа, що тоді про неефективність світових структур казала дівчинка, а зараз - президент, та ще і під час Високих дебатів. У промові Зеленський торкнувся й інших тем, зокрема про Росію, яка роздає на Донбасі свої паспорти.

Видача сотням тисяч українців, на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це як не доказ міжнародного злочину? І якщо ООН на це дієво не відреагує? Що це як доказ того, що оживляти ООН пізно?

Серед меседжів, що пролунали від Зеленського із трибуни, і слова щодо пандемії. Президент наголосив - державам світу, які рятуватимуть тільки себе, буде соромно дивитися іншим в очі, і вакцини від коронавірусу мають розподілятися справедливо.