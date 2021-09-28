Про газ - говорили і на Парламентській асамблеї Ради Європи. Там дискутували щодо другого "Північного потоку". А саме - яку шкоду він несе екології.

Цю тему порушила українська делегація. Зокрема на обговорення винесла ще низку інших питань. Яких саме - знає Олена Абрамович.

Узгодити дебати по Криму, які фактично мали б бути єдиним українським питанням, нашій делегації на цій сесії ПАРЄ не вдалося. Проте депутати намагаються зачепити важливі для України теми в рамках усіх інших дискусій. Так, Олексій Гончаренко збирається у середу під час обговорення кліматичних змін підняти проблему негативного впливу на екологію газогону "Північний потік -2".

Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ:

Російський газ брудний з усіх точок зору. І з точки зору, що на гроші від нього фінансується війна проти України та інших країн, терористичні акти, вбивства, кібератаки і так далі. І з точки зору того, що видобуток російського газу і його транспортування призводить до того, що Росія є найбільшим в світі забруднювачем повітря метаном.

Тим часом Павло Сушко намагається достукатися до європейських колег з іншою проблемою. Під час реформи децентралізації у низці областей України закрились спеціалізовані школи. Ідея за цим стояла хороша - ЄС дав кошти на розвиток інклюзивної освіти. Щоб діти з різними вадами розвитку могли навчатися не ізольовано - в інтернатах, а разом з усіма іншими.

Павло Сушко, член української делегації ПАРЄ:

И реформаторы стали думать, что специальная школа - это такой же интернат. То есть закрыв специальную школу, они выполнили одно из условий, закрыли просто интернат. 100 детей, которые там учились, отправили домой, и показатели - это просто отличная история, что дети оказались в семье. И никого не волнует, что дети остались дома, но они оказались просто без образования.

Як приклад депутат навів Закарпатську область - там місцеві чиновники закрили усі спеціалізовані школи. І батьки змушені возити дітей у сусідні області. А в часи пандемії доступ до освіти для дітей з вадами ще більше ускладнився - для тих, хто не чує чи не бачить онлайн навчання - не варіант. Загострив коронавірус і соціальну нерівність в країні в цілому - наголосила Юлія Льовочкіна.

Юлія Льовочкіна:

Пандемия - насколько это ухудшило отсутствие рабочих мест, как растет наша безработица, какой колоссальный разрыв между богатыми и большинством украинцев. Какие у нас вопросы и проблемы со средним классом. И все это возможно и должно решаться государством.

Тільки влада може вирішити проблеми соціальної нерівності - зробили висновок учасники дебатів на цю тему. Хтось пропонує це робити за рахунок розподілення коштів з бюджету, інші пропонують обкласти спеціальними податками інтернет-гігантів.