Україна хоче провести саміт лідерів "нормандської четвірки" до кінця каденції Ангели Меркель. Про це заявив керівник Офісу Президента. За словами Сергія Єрмака, наразі тривають консультації з цього питання. Жодних дат посадовець не назвав, але вочевидь, ідеться про найближчі кілька місяців.

Адже соціал-демократи, які виграли парламентські вибори в Німеччині, пообіцяли сформувати новий уряд іще до Різдва. І вже почали коаліційні переговори з партнерами. Про останні події в німецькому політикумі та про те, чому стежити за ними варто і українцям - Тетяна Логунова.

Вибори позадує. Утім, часу на політичний перепочинок поки що немає. Лідер соціал-демократів Олаф Шольц починає коаліційні переговори з формування уряду. Спершу есдеки спробують домовитися із зеленими та лібералами - саме такий "світлофорний" союз, згідно із соцопитуваннями, хоче бачити при владі більшість німців.

Рольф Мютценіх, лідер фракції СДПН у Бундестагу:

Ми запросили "зелених" і лібералів почати зондуючі переговори вже цього тижня. І, сподіваюся, нам вдасться швидко дійти згоди.

Швидко - це за кілька місяців. Партіям треба звірити позиції з усіх найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики і, якщо вони різняться, знайти компроміс. Потім - виписати і узгодити коаліційну угоду. Як правило, це документ на декілька сотень сторінок. Упоратися есдеки планують до кінця грудня.

Олаф Шольц, кандидат у канцлери Німеччини від СДПН:

Хотів би, щоб ми сформували уряд швидко. Ще до Різдва. Якщо встигнемо.

Які міністерства отримають партнери есдеків по коаліції - теж наразі інтрига. Але на посаду віцеканцлера, найімовірніше, претендуватимуть "зелені". Адже на виборах вони набрали більше голосів, ніж ліберали. І тут вже є політичний сюрприз! Подейкують, що замість Анналени Бербок віцеканцлером може стати співголова партії "зелені" Роберт Габек. Політик, який улітку відвідував Україну і під час візиту критикував німецький уряд за небажання постачити Києву зброю.

При такому розкладі дуже цікаво, яке відомство очолить Габек, у разі стане віцеканцлером. Не завжди, та часто, віце- віддають міністерство закордонних справ. Для України це був би ідеальний варіант. Він імовірний, але не стовідсотковий. Адже сам Габек не раз заявляв, що хотів би опікуватися не зовнішньою політикою, а радше фінансами.

Спробувати домовитися із "зеленими" і лібералами та посісти крісло канцлера хоче і лідер християнських демократів Армін Лашет. Але навряд чи ця спроба буде вдалою. Уже навіть власні однопартійці закликають Лашета визнати поразку на виборах і йти в опозицію. Такої ж думки і партнери по блоку - Християнсько-Соціальний Союз.

Маркус Зедер, лідер ХСС:

Результат виборів - невтішний. Це поразка. Коли блок втрачає стільки голосів - це провал, який не можна замовчувати чи якось загладжувати. Так, у нас є варіант створення коаліції із "зеленими" та лібералами, так званої "ямайки". Але ми не повинні прагнути сформувати уряд будь-якою ціною.

Ще різкіше налаштовані жителі Німеччини. Відповідаючи на запитання соціологів, понад 70 відсотків респондентів заявили, що вважають претензії Лашета на канцлерство необґрунтованими.