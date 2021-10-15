У Москві зірвали показ фільму про голодомор в Україні [ Редактировать ]
У Москві зірвали показ фільму про голодомор в Україні. Під час демонстрації художньої картини Аґнешки Холланд "Ціна правди" у центрі "Меморіал" - до зали увірвалися молодики в масках. Вони наказали всім лежати, згодом видерлися на сцену та вигукували всілякі гасла. Учасники перегляду викликали поліцію й затримали кількох осіб. Натомість правоохоронці зачинили всередині співробітників організації та вилучили систему охоронної сигналізації. Фільм "Ціна правди" розповідає про британського журналіста, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України.
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