Падіння парашутистів у Туреччині: українська спортсменка у задовільному стані [ Редактировать ]
Українська парашутистка, яка впала у море під час фестивалю повітряних ігор у Туреччині, перебуває у задовільному стані. Про це повідомили в МЗС України.
Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що українка здійснювала одиничний стрибок з гори висотою 1700 метрів. Під час фестивалю постраждали ще кілька параглайдеристів. Усі вони - члени міжнародної групи, що приїхала на повітряний фестиваль до Олюденізу. Їх доправили до лікарні з різними травмами.
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Усі вони - члени міжнародної групи, що приїхала на повітряний фестиваль до Олюденізу. Після зіткнення, спортсмени упали в воду.
В воскресенье, 24 октября, в Турции во время фестиваля воздушных игр в море сорвалась украинская парашютистка
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