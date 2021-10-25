Українська парашутистка, яка впала у море під час фестивалю повітряних ігор у Туреччині, перебуває у задовільному стані. Про це повідомили в МЗС України.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що українка здійснювала одиничний стрибок з гори висотою 1700 метрів. Під час фестивалю постраждали ще кілька параглайдеристів. Усі вони - члени міжнародної групи, що приїхала на повітряний фестиваль до Олюденізу. Їх доправили до лікарні з різними травмами.