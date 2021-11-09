В КГГА отстранили от работы 7 сотрудников в связи с тем, что они не были вакцинированы от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

Таким образом, работы лишились трое сотрудников аппарата и четверо служащих департаментов. При этом на период отстранения от работы заработная плата сотрудников не сохраняется.

Период отстранения не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

Отмечается, что все отстраненные смогут опять вернуться к своей деятельности после окончания карантинных ограничений или же после получения прививки и предоставления соответствующих документов. Известно, что по состоянию на 8 ноября в КГГА были иммунизированы 93% сотрудников.

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