Прошедший сезон на курортах Азовского моря в Украине ознаменовался нашествием медуз, комаров, а в некоторых регионах еще и "морских блох" с "божьими коровками". Все это, подогреваемое хайпом в социальных сетях, привело практически к полному туристическому коллапсу "большой тройки" - Кирилловки, Бердянска и Арабатской Стрелки. В преддверии нового курортного сезона эксперты спрогнозировали, снизятся ли цены на отдых в сезоне-2022, и как они будут меняться в случае недостатка отдыхающих.

Проблемы отечественных курортов и уровень цен на них в 2021 году в сравнении с зарубежьем в этом году не обсуждал, наверное, только ленивый. Ведь, например, в августе этого года загрузка отелей Кирилловки, Арабатки и Бердянска не превышала в среднем 25-30%, хотя годом ранее эта цифра была минимум в 2-2.5 раза больше. Но даже эти показатели были сформированы в основном за счет самых популярных объектов, которые были забронированы в феврале-марте, когда еще масштабы будущей проблемы никто не предполагал.

Динамика популяции медуз в Азовском море, как основной причины коллапса туристического сектора, на сегодняшний день может быть спрогнозирована лишь с очень большим трудом. Особенно на фоне того, что исследовательская работа по экологии омывающих морей в Украине не проводится уже добрых полтора десятка лет (судя по открытой библиографии). При этом очевидных и недорогих решений "медузной проблемы" не существует, а для поиска реальных путей необходимы фундаментальные научные исследования, крупные вложения средств и организационных ресурсов.

С другой стороны эпидемиологическая ситуация в мире пока не способствует восстановлению турпотока и цен на мировых курортах к докризисному уровню.

В результате, отечественный турбизнес оказался между двух огней: из-за медуз и ряда других проблем большинство отдыхающих было не удовлетворено отечественным морем, а демпинг со стороны основных мировых курортов показал невозможность конкурировать с ними в ценовом отношении. Поэтому в конце сезона-2021 со стороны экспертов наиболее ожидаемым изменением была коррекция цен на отельное жилье для восстановления спроса.

Но, как оказалось, на сегодняшний день владельцы отелей Приазовья пока что не готовы снижать цены и ищут другие пути сохранения клиентов. Из основных направлений поиска следует отметить: строительство бассейнов, ориентацию на гастротуризм и разработку новых экскурсионных программ. Причина простая - расходная часть бизнеса и налоговая нагрузка в Украине постоянно растут, а сезонному бизнесу необходимо за 2-3 месяца заработать на обслуживание номерного фонда и оплату налогов за весь год.

"На сегодняшний день большинство опрошенных нами владельцев баз отдыха в Приазовском регионе пока воздерживается от снижения цен или включения дополнительных услуг (например, питания в том или ином виде) в цену прошлого года. Основная аргументация простая - электроэнергия дорожает, налоги на землю и недвижимость кратно выросли, минимальная зарплата и налоги с нее растут, продукты дорожают, а введение РРО ожидаемо приведет к административным расходам и штрафам и т.д.

В этих условиях со слов владельцев сложно сохранить даже цену-2021 без потери качества обслуживания и уменьшения набора предоставляемых услуг. Но речь идет в основном о крупных и популярных отелях, которые в этом году меньше всех пострадали от кризиса. В то же время мелкие семейные отели и гостевые дома лишь активно строят бассейны и предпочитают не задумываться о завтрашнем дне", - прокомментировала сложившуюся ситуацию с ценами главный редактор профильного издания "Старый Азов" Юлия Ангеловская в комментарии "Интерфакс-Украина".

В такой ситуации, с большой вероятностью часть бизнеса, которая не обладает достаточным запасом прочности и маржинальности, не переживет следующий сезон.

"Основной проблемой ближайшего сезона на курортах Азовского моря оказались далеко не только медузы, а целый набор экономических факторов. За последний год стоимость аренды земли выросла в несколько раз, в 2022 году становится обязательным использование РРО для ФОП, выросла минимальная зарплата, от которой считается ряд налогов, электроэнергия и газ дорожают, не говоря уже о стоимости строительных работ и стройматериалах. Все эти факторы даже без медуз сами по себе могли спровоцировать кризисные явления в отрасли, но медузы стали тем катализатором, который с большой вероятностью обвалит рынок. Сейчас финансовые результаты отелей в 2022 году сложно прогнозировать, равно как и потенциальный процент выбывших участников. Но одно почти однозначно, по ценам прошлого года отдыхающие ехать в большинстве своем не готовы, а выручка отелей формируется не ценой, как к этому привыкли за долгие годы стабильной загрузки, а произведением реальной загрузки на цену номера. Поэтому цены с большой вероятностью придется большинству отелей снижать, даже если при этом придется работать в ноль или в минус. Но, разумеется, при таком раскладе деградация рынка будет неизбежной", - дополняет коллегу Юлия Васильева, редактор интернет-издания "Арабат".

В то же время представители служб бронирования категоричны как никогда: без снижения цен большинство отдыхающих поедет на другие курорты.

"Согласно нашим прогнозам, с большой вероятностью снижение цен на курортах Азовского моря начнется не сразу в начале 2022 года, а примерно с мая-июня, когда всем владельцам жилья станет очевидно, что клиент по прошлогодней цене не готов ехать на отдых. Большинство отельеров привыкли к тому, что цены могут только расти, и не знают, как вести себя в кризисной обстановке. В среднем, по итогу сезона-2022, мы ожидаем медианное падение цен на проживание на основных курортах Азовского моря примерно на 20-50%. У кого-то больше - кто не успел адаптироваться к новой реальности - у кого-то меньше. И разумеется, согласно нашему прогнозу, уровень падения цен будет обратно пропорционален уровню организации альтернативного досуга для туриста в конкретном отеле", - поясняет в комментарии mrpl.city аналитик медиа-проекта "Бердянск", Александр Мостовой.

Таким образом, цены на отдых на Азовском море в сезона-2022 скорее всего будут падать, но не сразу. А из-за совокупности негативных факторов экономического характера рынок ожидает глубокий обвал с сомнительными перспективами восстановления в ближайшие годы.