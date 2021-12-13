Українець став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ [ Редактировать ]
Українець став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ у Великій Британії. Блискучі результати у навчанні продемонстрував кадет Павло Лейсі.
За це одержав відзнаку "Міжнародний меч". Нагороду українцю вручила її Королівська Високість принцеса Анна. А начальник Ген-штабу Британської армії передав курсанту почесну медаль.
Навчальний заклад щороку обирає найталановитішого студента. Цьогоріч в Академії навчаються офіцери з 26-ти різних країн.
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