"Санта-Клауса не існує". Саме через таку заяву італійський священнослужитель втрапив у скандал. Єпископ Антоніо Стальяно під час релігійного заходу на Сицилії не лише заперечив існування чарівного дідуся перед дітлахами, а й додав, цитую: "червоне вбрання йому вигадали для реклами".

Ці слова засмутили дітей і розлютили батьків - вони почали гніватися у соцмережах. Римо-католицька єпархія італійського острова вибачилася за інцидент.

Мовляв, священник нікого не хотів образити. Навпаки - намагався підкреслити справжнє значення Різдва. І нагадати, що за гостинці відповідає Святий Миколай.