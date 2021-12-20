Учасники конференції вважають, що закон 2018-го року - маніпулятивний і спрямований проти УПЦ

Представники Української православної церкви, а ще Сербської, Польської та Північно-Македонської зібралися в Києво-Печерській лаврі разом із народними депутатами та громадськими діячами. Щоб обговорити намагання на законодавчому рівні перейменувати Українську православну церкву - найбільшу конфесію в країні.

Учасники міжнародної конференції вважають, що закон, ухвалений 2018-го року - маніпулятивний і спрямований проти Української православної церкви, щоб заволодіти її парафіями та ресурсами.

Протоієрей Олександр Бахов, голова Синодального юридичного відділу УПЦ:

Вони вже на цей час зазіхають на наше найменування з метою ліквідації Української православної церкви та заволодіння релігійними організаціями, тобто юридичними структурами, а також майном, що є у власності та користуванні УПЦ.

Протоієрей Миколай Данилевич, заступник голови ВЗЦЗ УПЦ: