Представники УПЦ зібралися в Києво-Печерській лаврі, аби обговорити перейменування найбільшої конфесії [ Редактировать ]
Представники Української православної церкви, а ще Сербської, Польської та Північно-Македонської зібралися в Києво-Печерській лаврі разом із народними депутатами та громадськими діячами. Щоб обговорити намагання на законодавчому рівні перейменувати Українську православну церкву - найбільшу конфесію в країні.
Учасники міжнародної конференції вважають, що закон, ухвалений 2018-го року - маніпулятивний і спрямований проти Української православної церкви, щоб заволодіти її парафіями та ресурсами.
Протоієрей Олександр Бахов, голова Синодального юридичного відділу УПЦ:
Вони вже на цей час зазіхають на наше найменування з метою ліквідації Української православної церкви та заволодіння релігійними організаціями, тобто юридичними структурами, а також майном, що є у власності та користуванні УПЦ.
Протоієрей Миколай Данилевич, заступник голови ВЗЦЗ УПЦ:
Перейменувати церкву без бажання самої церкви - це є неможливим і є два способи, а може і більше відміни цього закону. Це через Конституційний суд - перший спосіб. Інший спосіб - через подання нового закону, який би анулював цей попередній.
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Йдеться про намагання на законодавчому рівні перейменувати Українську православну церкву -найбільшу православну конфесію в Україні.
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