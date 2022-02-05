В Польшу начали прибывать американские военные [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Пентагона
Первые американские военнослужащие, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли в Польшу. Об этом сообщает агентство PAP.
Солдаты и офицеры 82-й воздушно-десантной дивизии США приземлились 5 февраля в аэропорту Ясенка под Жешувом. Это первая группа американских военных, прибывших в Польшу.
По данным польского агентства, накануне, 4 февраля, в аэропорт Ясенка прибыла 8 самолетов с передовой группой военных, задача которой наладить обеспечение военных США в республике. Ранее на этой неделе в страну начала прибывать американская военная техника.
Всего США перебросили в Польшу 1,7 тыс. солдат. Также дополнительные воинские подразделения Соединенные Штаты направили в Румынию и Германию. Еще 8,5 тыс. военнослужащих были приведены в повышенную боевую готовность.
CNN и WSJ со ссылкой на источники сообщили, что некоторые из войск, которые будут развернуты, уже прибыли в Европу, другие еще остаются в Соединенных Штатах.
Напомним, что в США обвиняют Россию в подготовке вторжения в Украину. Соединенные Штаты укрепляют своих союзников в НАТО перед лицом российской угрозы.
Как сообщали "Подробности", в Украину прибыл седьмой самолет военной помощи от США.
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