При обстреле в Киевской области погиб один человек [ Редактировать ]
При обстреле Броваров, Киевской области погиб один человек, еще один человек получил ранение. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Мэр города Бровары Игорь Сапожко сообщил, что в результате обстрелов погиб один человек. Еще шестеро пострадавшие, они находятся в больнице.
"Медики работают в усиленном режиме. Сейчас в больницах находятся пять раненых. Инфраструктура вся работает, подвалы открыты", - сказал Сапожко.
На вопрос журналистов, известно ли, был погибший военным или гражданским он ответил:
"У меня пока такой информации нет. Гражданский он или военный, к сожалению".
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