Уже шестой день подряд российские оккупанты наносят ракетные удары, а также обстреливают украинские города с артиллерии.

Мирные жители вынуждены прятаться по подвалам и гаражам, чтобы обезопасить себя и своих близких. Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к украинским женщинам, которые находят в себе силы, чтобы противостоять злу в этот нелегкий момент.

Свое обращение жена президента опубликовала в социальной сети Instagram.

"До войны (как страшно до сих пор это произносить) я как-то писала, что женщин в Украине на 2 миллиона больше, чем мужчин. Просто такова статистика. Но сейчас она приобретает совершенно новое значение. Ибо это значит, что у нашего нынешнего сопротивления тоже особенно женское лицо. Мое восхищение и поклон вам, невероятные соотечественницы!" - заявила Зеленская.

"Тем, кто бьется в рядах ВСУ и тем, кто записался в терроборону. Тем, кто лечит, спасает, кормит. Волонтерам, которые находят все необходимое для этого. И тем, кто продолжает выполнять свою привычную работу – в аптеках, магазинах, на транспорте, в коммунальных службах, чтобы жизнь продолжалась и побеждала. Тем, кто каждый день без паники ведет детей в укрытие и развлекает там играми и мультиками, чтобы спасти детское сознание от войны. Тем, кто рожает в бомбоубежищах", - продолжила она.

Первая леди Украины отметила, что пришла весна, а это означает, что до победы осталось совсем чуть-чуть.

"Сегодня первый день весны. Помните, как все мы поздравляли друг друга с этим днем до войны (опять эта страшная фраза)? Так вот, сквозь дым обстрелов уже видно солнце! Все будет весна, все будет победа, все будет Украина!", - резюмировала супруга Владимира Зеленского.