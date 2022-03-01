Планировали убить Зеленского: ликвидированы "элитные" кадыровцы - Данилов [ Редактировать ]
Данилов рассказал подробности спецоперации по уничтожению кадыровцев, которые, как заявляет секретарь СНБО, хотели убить Владимира Зеленского.
Одна из двух групп кадыровцев, которые должны были это сделать, уже ликвидирована. Об этом в эфире телеканала Рада сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По словам Данилова, Украина получила эту информацию от представителей ФСБ РФ, которые не желают участвовать в войне.
"Благодаря этому была уничтожена та элитная кадыровская группа, которая отправилась сюда именно для ликвидации нашего президента", – сказал он.
Данилов рассказал, что таких групп было две. Украинские службы их отслеживали. Одну группу "накрыли" в Гостомеле, другая "находится под прицелами".
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