Данилов рассказал подробности спецоперации по уничтожению кадыровцев, которые, как заявляет секретарь СНБО, хотели убить Владимира Зеленского.

Одна из двух групп кадыровцев, которые должны были это сделать, уже ликвидирована. Об этом в эфире телеканала Рада сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, Украина получила эту информацию от представителей ФСБ РФ, которые не желают участвовать в войне.

"Благодаря этому была уничтожена та элитная кадыровская группа, которая отправилась сюда именно для ликвидации нашего президента", – сказал он.

Данилов рассказал, что таких групп было две. Украинские службы их отслеживали. Одну группу "накрыли" в Гостомеле, другая "находится под прицелами".