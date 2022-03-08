ВСУ поздравили женщин Украины с 8 Марта (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 8 марта, несмотря на то, что в стране продолжается война, защитники Украины поздравили всех женщин с праздником.
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