"Полбатальона 200-ых": СБУ перехватила разговор оккупанта из Николаевского аэропорта [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта, который находится в Николаевском аэропорту. Он рассказал о многочисленных потерях среди личного состава.
Об этом сообщает СБУ.
Захватчик отметил, что находится в Николаевском аэропорту и участвует в штурме города.
По его словам, большое количество российских солдат, прибывших в Украину из южного направления уже погибли.
"Пол второго батальона раз***рило вообще, 200-е. И командир полка их погиб", - отметил оккупант.
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