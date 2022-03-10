В Николаевской области могут организовать "зеленый коридор" для российских солдат, которые еще не принимали участие в боях и не обстреливали мирное население. Ожидается, что телефон такой "горячей линии" появится уже завтра.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, сейчас российские войска стоят на границе Херсонской и Николаевской областей.

"Они нападать не хотят, они считают, что их обманули… Но и назад вернуться не могут. Потому что сказали, что их будут расстреливать при отступлении. И они по селам, рядом с селами стоят, и ни туда и ни сюда… Я буду обращаться сейчас наверх и согласовывать "зеленый коридор" для русских, для тех, кто не стрелял… Завтра выставлю телефон "горячей линии" для русских солдат, которые не стреляли в мирное население. Не распространяется это на артиллеристов и ракетчиков. Вариантов у вас нет", - отметил Ким.