С начала российского вторжение в Украине погибли 143 ребенка. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

По состоянию на 8:00 28 марта 2022 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения российской федерации в Украине погибло 143 ребенка и пострадало 216 детей.

При этом Денисова пояснила, что фактическое число погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.