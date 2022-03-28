Сколько детей погибли в Украине от рук военных россии [ Редактировать ]
С начала российского вторжение в Украине погибли 143 ребенка. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
По состоянию на 8:00 28 марта 2022 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения российской федерации в Украине погибло 143 ребенка и пострадало 216 детей.
При этом Денисова пояснила, что фактическое число погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.
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