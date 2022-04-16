Залужний обговорив бойові дії на сході України з головою комітету начальників штабів США [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів уночі розмову з головою комітету начальників штабів США Марком Міллі. Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.
Обговорили:
- складну безпекову ситуацію, зокрема ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм;
- стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях;
- критичну ситуацію довкола Маріуполя;
- ракетні обстріли по всій території України.
Я вкотре наголосив на актуальних потребах Збройних Сил України в озброєнні та боєприпасах для посилення наших оборонних спроможностей.
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