"Це величезна трагедія для нас": у Кремлі визнали "значні втрати" під час вторгення до України (відео)

росія зазнала значних втрат під час вторгнення до України. Про це заявив речник президента росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу Sky News