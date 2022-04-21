Російські окупанти облаштували кілька братських могил у селищі Мангуш на Донеччині, куди вантажівками звозять тіла вбитих маріупольців. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

В результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців нами встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців в с. Мангуш. В районі об'їзної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом.

Андрющенко опублікував супутникові знімки братських могил.

Всі тіла поміщено в пластикові пакети, тобто це знову підтверджує інформацію про накопичування тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі.

Маріуполь. Масове поховання. Координати: 47,05642° С, 37,30717° В

Раніше "Подробиці" повідомляли про те, що у Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих жителів у підземному переході.