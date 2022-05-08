Зеленський різко відповів про можливе "оголошення війни" Росією 9 травня [ Редагувати ]
Амбіції російських окупантів щодо України, попри великі втрати і провал всіх початкових задумів, не змінюються. Які б заяви не зробив президент рф володимир путін на параді в Москві, для України це не матиме ніякого значення.
Про це сказав в інтерв'ю президент України Володимир Зеленський телеканалу Fox News.
Він зазначив, що "перемога" для росіян - це руйнування і поразка всього цивілізованого світу.
"Для нас це нічого не змінює. Для нас війна триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів. росіяни знищують українські міста, їх можна показувати в голлівудських фільмах жахів", - сказав глава держави.
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