Амбіції російських окупантів щодо України, попри великі втрати і провал всіх початкових задумів, не змінюються. Які б заяви не зробив президент рф володимир путін на параді в Москві, для України це не матиме ніякого значення.

Про це сказав в інтерв'ю президент України Володимир Зеленський телеканалу Fox News.

Він зазначив, що "перемога" для росіян - це руйнування і поразка всього цивілізованого світу.

"Для нас це нічого не змінює. Для нас війна триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів. росіяни знищують українські міста, їх можна показувати в голлівудських фільмах жахів", - сказав глава держави.