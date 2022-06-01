Генсек НАТО відреагував на ядерний шантаж з боку росії [ Редагувати ]
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Загроза застосування ядерної зброї з боку росії й надалі існує. НАТО пригрозило Москві тим, що це може абсолютно змінити війну.
Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
За словами Столтенберга, НАТО й надалі слідкує за поведінкою росії, у тому ж числі за ядерними навчаннями та риторикою, яку використовує голова Кремля Володимир Путін.
Генеральний секретар зауважив, що ядерний шантаж є небезпечним та підвищує напруженість, однак росія досі не змінила своєї позиції щодо цього.
"Ми нагадуємо росії, що вони погодилися з тим, що ядерна війна не буде виграшною, тому її не можна починати. Використання ядерної зброї росією абсолютно змінить цей конфлікт", - відзначив Столтенберг.
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У ньому є весь необхідний мінімум - вбиральні з умивальниками, приміщення для зберігання харчів, добре продумане зонування. При цьому коштів на утримання цього прихистку держава не витрачає. У мирний час тут працюють спортивні майданчики та автопаркінг.
Між країнами НАТО є неофіційні домовленості щодо відмови постачати Україні деякі системи озброєнь. В альянсі вважають, що потрібно мінімізувати ризик прямої військової конфронтації з росією.