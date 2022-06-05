Війна закінчиться, українці повернуться до своїх домівок, запрацюють театри, відновлять роботу улюблені крамнички, і ми знову відпочиватимемо на рідних курортах. А все, що було після 24 лютого, стане історією.

Та поки наші бійці всіма силами наближають цю довгоочікувану мить, скарби нашої багатовікової історії під загрозою. Музейні колекції України - під обстрілами, в окупації, у зруйнованих рашистами містах. Про те, як намагаються зберегти фонди в прифронтовому Миколаєві - дивіться далі.

Валерій проходить майже порожнім залом античної історії. Ще в перші дні війни, коли Миколаїв почали обстрілювати, найцінніші та найкрихкіші експонати обласного краєзнавчого музею зняли та вивезли. Інші прибрали на безпечну відстань.

Валерій Чернявський, заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею:

Тут ви можете бачити, що фактично всі керамічні вироби частково прибрані. А ті, що залишилися, переміщені на дно вітрини, де вони максимально убезпечені від можливого ураження.

Музей, який понад століття зберігав історію краю, тепер сам потребує захисту. У фондосховища спустили витвори мистецтва, предмети старовини, археологічні знахідки. Необхідний пакувальний інвентар тоді, наприкінці лютого, знайти було неможливо - допомогли одеські колеги. Якщо фронт наблизиться, фонди вивезуть в тил.

На ящик кріпиться акт, відповідно якого були переміщені предмети.

Краєзнавець розповідає, як евакуювали їхні музейні фонди під час Другої світової війни. Повернути всі експонати назад, до Миколаєва, не вдалося і досі.

Валерій Чернявський, заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею:

Вони їхали до Уфи, до Свердловська, до інших міст за Уральським хребтом. Наприклад, нумізматики античної ми мали понад 250 одиниць. Зараз тільки кілька десятків.

Проте тоді у фондах музею з'явилися і нові експонати. Першої світової.

Валерій Чернявський, заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею:

На теренах Миколаєва дислокувався 58-ий Празький піхотний полк. Нам залишився у спадок шикарний полковий музей, який існував при 58-му полку. Він налічував кілька сот одиниць зберігання.

Фондосховища опечатані, зали закриті, вікна забиті. Зараз у Миколаєві жоден з музеїв не приймає відвідувачів. Але розставатися з ними надовго не збираються. Валерій Чернявський обіцяє, що невдовзі у відкритий доступ викладуть низку віртуальних екскурсій.