Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував свій візит до Берліна, запланований на сьогодні. Про це повідомляє ARTE.

Причини скасування не повідомляються.

Міноборони Німеччини повідомило, що Столтенберг поінформував про скасування візиту в найкоротші терміни.

Так, Столтенберг повинен був зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і міністром оборони Крістіною Ламбрехт. Зустріч мала бути присвячена підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня.

Згідно із заявою уряду Німеччини, на зустрічі також повинні були розглядатися питання впливу агресивної війни Росії в Україні на ситуацію з євроатлантичною безпекою.

За даними Міністерства оборони, на порядку денному також стояли питання запланованого зміцнення східного флангу НАТО, нова Стратегічна концепція НАТО і вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.