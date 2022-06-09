Столтенберг раптово скасував візит до Німеччини [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував свій візит до Берліна, запланований на сьогодні. Про це повідомляє ARTE.
Причини скасування не повідомляються.
Міноборони Німеччини повідомило, що Столтенберг поінформував про скасування візиту в найкоротші терміни.
Так, Столтенберг повинен був зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і міністром оборони Крістіною Ламбрехт. Зустріч мала бути присвячена підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня.
Згідно із заявою уряду Німеччини, на зустрічі також повинні були розглядатися питання впливу агресивної війни Росії в Україні на ситуацію з євроатлантичною безпекою.
За даними Міністерства оборони, на порядку денному також стояли питання запланованого зміцнення східного флангу НАТО, нова Стратегічна концепція НАТО і вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.
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