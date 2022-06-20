Росія готується до наступу на Харків і хоче знищити Слов'янськ - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російське командування не припиняє спроб захоплення Сходу України. Окупанти планують знову наступати на Харків та знищити Слов'янськ.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень.
"Наразі армія росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову і ми це бачимо. Хочуть захопити та повністю зруйнувати Слов'янськ", - заявив президент.
За його словами, наразі військові роблять усе можливе для захисту мирного населення країни. Але Україні потрібна сучасна зброя для того, щоб повністю зупинити окупантів.
"От чому я витрачаю стільки емоцій, стільки часу та зусиль, щоб переконати всіх наших партнерів передати нам потужну зброю. Це питання життя", - наголосив Зеленський.
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