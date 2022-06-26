Спорткомплекс "Політехнік" мав статус бази олімпійської підготовки збірних команд України.

У ніч на 24 червня окупанти випустили дві ракета по спортивному комплексу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Один із корпусів будівлі значно пошкоджений.

Ворожий обстріл спричинив пожежу на площі близько 200 квадратних метрів. На приборкання вогню пішло чотири години.

У спорткомплексі "Політехнік" був легкоатлетичний манеж, два басейни, ігрова зала, спеціалізовані зали для боротьби, гімнастики, настільного тенісу, аеробіки, тренажерний зал, стадіон із ігровими майданчиками для тенісу, міні-футболу та баскетболу, футболу.

Це єдина спортивна споруда України, відзначена Державною премією в галузі архітектури, мала статус бази олімпійської підготовки збірних команд України. Спорткомплекс у Молодіжному парку у Харкові побудували у 1985-1991 роках, його загальна площа - 8602 квадратних метри.