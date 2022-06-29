Окупанти збирають особисті дані жителів Маріуполя під виглядом приймання заявок про пошкоджене майно в ході бойових дій. Після цього намагаються "вийти" на евакуйованих цивільних з метою їх вербування.

Про це пише в Telegram-каналі Головне управління розвідки МО України.

Аби подати заявку на "відшкодування", необхідно вказати, що майно нібито було зруйновано саме під час обстрілів з боку ЗСУ.

"Також, необхідно перерахувати всіх власників житлового помешкання, а також зареєстрованих там громадян і надати інформацію щодо місця їхнього нинішнього перебування", - додає розвідка.

Якщо зареєстровані в помешканні громадяни виїхали на підконтрольну Україні територію, осіб, які подали заявки, викликають на допит. Після цього окупанти намагаються встановити зв’язок з особою, яка покинула тимчасово окуповані території.

"Сам процес відбудови житлових помешкань досі не розпочався. Випадків грошових компенсацій за зруйноване житло, яке не підлягає відновленню, не зафіксовано", - пише пресслужба.

Окупанти зносять зруйновані будівлі, однак постраждалим не пропонують жодних варіантів для переселення до іншого житла, а ситуація з постачанням води, а також газу й надалі залишається стабільно важкою.