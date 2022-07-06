Окупанти обстріляли село в Криворізькому районі [ Редагувати ]
У Дніпропетровській області ніч була неспокійною. Російські окупанти обстріляли Криворізький район.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків.
На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомив Резніченко.
В інших районах області в цю хвилину спокійно.
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