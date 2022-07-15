Служба безпеки затримала жителів Миколаївської області, які працювали на ворога і коригували недавні обстріли по місту і області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Викрито російських агентів, чия інформація була використана окупантами для недавніх ракетних ударів по Миколаєву і Баштанці.

СБУ встановила, що зловмисниками виявилися жителі Миколаївської області. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв'язку.

В ході обшуків, проведених за місцями проживання зловмисників, вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Тепер російським шпигунам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.