У Миколаївській області затримали російських агентів [ Редагувати ]
Служба безпеки затримала жителів Миколаївської області, які працювали на ворога і коригували недавні обстріли по місту і області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Викрито російських агентів, чия інформація була використана окупантами для недавніх ракетних ударів по Миколаєву і Баштанці.
СБУ встановила, що зловмисниками виявилися жителі Миколаївської області. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв'язку.
В ході обшуків, проведених за місцями проживання зловмисників, вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
Тепер російським шпигунам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
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