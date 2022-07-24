Російські окупанти готують фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на Україну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Окупанти готують до оприлюднення власне псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драмтеатру Маріуполя. Мета такого заходу - спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них - жінки та діти", - йдеться в повідомленні.

Наразі, як розповіли в ГУР, окупанти, за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів, готують постановчі відео, які начебто "мають довести", що вибух в Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення.

"Всі руйнування відбулись, начебто "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше 14 людей. Російські пропагандисти навіть знайшли так званих "свідків", які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" всередину будівлі", - кажуть в розвідці.