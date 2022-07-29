Евакуація з Донбасу: в УЗ зробили важливу заяву [ Редагувати ]
Попри нічні удари росіян поблизу вокзалу Покровськ, евакуація з Донбасу триває за графіком. Усі пошкодження колії буде ліквідовано. Про це повідомляє Telegram-канал УЗ.
Залізничники контролюють безпечність і безперебійність процесу евакуації.
Разом з тим в УЗ звернулися до мешканців Донбасу із закликом "не відкладати на останній момент".
Наші поїзди везуть до безпеки вже сьогодні.
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