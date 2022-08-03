Уряд Нідерландів 3 серпня оголосив про дефіцит води через надзвичайно сухе літо і прогнози щодо відсутності дощів протягом найближчих двох тижнів. Про це повідомляє Reuters.

Оскільки дві третини населення Нідерландів проживає нижче рівня моря, посухи можуть швидко стати гострою проблемою у країні, що призведе до замулювання річок і ускладнення водного руху. Ще одна проблема виникає через пересихання дамб - потрібен напір води, щоб тримати міцність.

Представниця Управління громадських робіт і водного господарства країни Мікеле Блом сказала:

Ми спостерігаємо все більшу сухість в Нідерландах протягом кількох тижнів через випаровування в нашій країні та дуже низький стік річок з-за кордону.

Наразі баржі на нижній течії Рейну - важливому маршруті для транспортування вугілля з Роттердама вглиб країни до німецьких сталеливарних заводів і виробників електроенергії - працюють менше ніж наполовину.

На півночі країни падає рівень ґрунтових вод, що призводить до цвітіння водоростей і загибелі риби. Хоча зазначаєтся, що на питну воду це не впливає.

Райони водопостачання закликають мешканців Нідерландів економити воду, а південні провінції Зеландія та Лімбург просять фермерів не використовувати поверхневу воду для поливу.