Окупанти намалювали "концепцію відновлення" зруйнованого росією Маріуполя. Готують повну інтеграцію міста з "ДНР". Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки МО.

Як відзначає розвідка "Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства рф" розробило план під назвою "концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь".

В ньому окупанти виклали власне бачення майбутнього українського міста. Її суть - повна інтеграція Маріуполя з так званою "ДНР", з перспективою приєднання до росії.

Окупанти сподіваються, що після російської агресії, вже до 2025 року населення Маріуполя "зросте" до 200 тисяч.

Надалі протягом кількох років, в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура.

Також окупанти присвятили окремий розділ металургійному комбінату "Азовсталь". Для нього визначені кілька сценаріїв:

заповнення підземної частини заводу сміттям, облаштування парку і створення сільгоспугідь;

створення парку і розвиток туристично-рекреаційних зон.

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На реалізацію проєкту росія відводить від 8 до 42 років.

Витрати – понад 60 мільярдів російських рублів.