Окупанти хочуть "відновити Маріуполь" за 42 роки [ Редагувати ]
Окупанти намалювали "концепцію відновлення" зруйнованого росією Маріуполя. Готують повну інтеграцію міста з "ДНР". Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки МО.
Як відзначає розвідка "Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства рф" розробило план під назвою "концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь".
В ньому окупанти виклали власне бачення майбутнього українського міста. Її суть - повна інтеграція Маріуполя з так званою "ДНР", з перспективою приєднання до росії.
Окупанти сподіваються, що після російської агресії, вже до 2025 року населення Маріуполя "зросте" до 200 тисяч.
Надалі протягом кількох років, в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура.
Також окупанти присвятили окремий розділ металургійному комбінату "Азовсталь". Для нього визначені кілька сценаріїв:
- заповнення підземної частини заводу сміттям, облаштування парку і створення сільгоспугідь;
- створення парку і розвиток туристично-рекреаційних зон.
На реалізацію проєкту росія відводить від 8 до 42 років.
Витрати – понад 60 мільярдів російських рублів.
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