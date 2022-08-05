Екс-заступнику голови Головного управління розвідки Міноборони оголосили підозру. Його звинувачують у передачі Спецслужбам росії таємної інформації про військову ситуацію в Україні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією відомста, генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

Чоловік передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій країні.

Він також переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони у боротьбі проти рф.

Силовики затримали підозрюваного ще на початку повномасштабного вторгнення росії, під час обшуків за місцем роботи він намагався застрелити співробітників СБУ, які прибули за місцем події.

Зазначається, що екс-високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова.