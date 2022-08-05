Тимошенко відзвітував про відновлення інфраструктури на деокупованих територіях [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
У п'ятницю, 5 серпня, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про результати відновлення інфраструктури на деокупованих територіях нашої країни.
"Внаслідок бойових дій, протягом лютого-березня цього року, було пошкоджено дамбу на річці Ірпінь, що призвело до підняття рівня води в заплаві понад встановлений рівень. Частково підтоплено понад 100 приватних садиб в селі Демидів. По допомогу звернулося 129 домогосподарств", - розповів Тимошенко.
Він зазначив, що з боку держави було прийнято рішення забезпечити фінансову підтримку постраждалих господарств.
"Так, Демидівською сільською радою було прийнято рішення про допомогу кожному домогосподарству, що зазнало руйнації, в розмірі 20 000 гривень. Відповідні кошти були виділені з обласного бюджету та передані громаді", - резюмував заступник керівника Офісу президента.
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