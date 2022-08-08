В Умані прогриміли вибухи під час повітряної тривоги [ Редагувати ]
Фото: 18000.com.ua
У понеділок, 8 серпня, в Умані (Черкаська область) пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
У місті оголошено повітряну тривогу.
В Умані повідомляють про звуки, подібні до вибухів. Інформація уточнюється.
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