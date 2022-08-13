Прикордонники з протитанкових гранатометів на Слов’янському напрямку знищили дві вантажівки з російськими окупантами, які рухалися з іншого боку річки Сіверський Донець. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонники разом із Силами оборони виявляли рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець. Із протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки й особовий склад окупантів.

Також на спостережному пості бійці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася форсувати річку. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник із втратами відійшов.

Нагадаємо, що на півночі Харківської області захисники роблять усе можливе, щоб визволити окуповані території.