У п'ятницю, 9 вересня, авіація росії завдала удару по лікарні в Сумській області. Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Внаслідок обстрілу є руйнування і постраждалі.

Ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, вдарила по лікарні після 9 ранку.

росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумської області - сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей.

Також глава ОВА опублікував кадри ракет, якими було завдано удару.