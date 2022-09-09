Окупанти завдали удару по лікарні в Сумській області [ Редагувати ]
У п'ятницю, 9 вересня, авіація росії завдала удару по лікарні в Сумській області. Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Внаслідок обстрілу є руйнування і постраждалі.
Ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, вдарила по лікарні після 9 ранку.
росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумської області - сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей.
Також глава ОВА опублікував кадри ракет, якими було завдано удару.
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