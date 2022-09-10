Масова загибель дельфінів у Чорному морі: Одеська прокуратура розпочала розслідування за фактом екоциду [ Редагувати ]
Масова загибель дельфінів у Чорному морі внаслідок військової агресії з боку Росії. Одеська прокуратура розпочала розслідування за фактом екоциду. З початку війни в регіоні задокументована загибель близько ста морських ссавців. Але то - лише незначна частина жертв. За підрахунками науковців, через російські кораблі постраждали від кількох сотень до кількох тисяч дельфінів. Дії радарів, локаторів та запуски ракет: когось із тварин акустичні травми вбивають одразу, а хтось після контузії помирає голодною смертю.
Одесити намагаються врятувати знесиленого дельфіна, якого викинуло на міський пляж. У цієї тварини ще є шанс вижити. А ось - страшні кадри з узбережжя на півдні області, неподалік легендарного острова Зміїний.
Мертвих дельфінів на одеському узбережжі, каже керівник рятувальної станції, знаходили і раніше. Але за останні місяці кількість загиблих тварин зросла чи не в десятеро.
Олексій Лаптєв, керівник рятувальної станції Київського району Одеси:
Количество зашкаливает, к сожалению. Мы выявляли, да, но это были редкие случаи. А сейчас просто повально, в разных концах города. Бывает и три вместе в один день. Разные: и 150 киллограмов, и двадцать, и десять килограмм. Нет алгоритма: детеныши или взрослые. И те, и те попадаются.
Іноді з першого погляду зрозуміло: тварини - жертви війни.
Олексій Лаптєв, керівник рятувальної станції Київського району Одеси:
Есть и взрывание ранения. Ну, иссечено тело, иссечено. Может, на морскую мину при подрыве.
З початку повномасштабної російської агресії, за підрахунками екологів, у північно-західній частині Чорного моря загинуло від кількох сотень до кількох тисяч дельфінів. Скільки точно - з'ясувати складно. Бо ж на берег виносить не всіх мертвих тварин. І навіть їх дослідити вдається не завжди, адже місця виявлення тіл для науковців часто недоступні. Тож експерти збирають та документують усі повідомлення про загиблих дельфінів, які викладають у соцмережах місцеві жителі. Проаналізувавши майже сто випадків, прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом екоциду.
Володимир Францевич, керівник спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури:
За версією слідства, можливою причиною загибелі морських ссавців є дія гідролокаторів підводних та надводних човнів Російської Федерації, які зараз знаходяться в акваторії Чорного моря. З 24 лютого, за даними Інституту зоології, відомо про 95 випадків. В межах кримінального провадження проведено 6 розтинів.
Павло був тим експертом, який робив розтини тварин. Розповідає: раніше дельфіни часто гинули, заплутавшись у сітках рибалок. Але жоден із ссавців, виявлених в Одеській області з початку війни, не має характерних для цього пошкоджень. Імовірно, тварин убили акустичні травми.
Павло Гольдін, провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України:
Це може бути радар. А може бути і вибух. Наприклад, пуск "Калібру". Те, що роблять росіяни у північно-західній частині Чорного моря. Можна припустити, що деякі факти загибелі більш-менш збігаються з цими пусками калібрів.
"Воєнну" версію смерті ссавців потрібно ще доводити. Причиною масової загибелі тварин можуть бути і природні фактори. Тому зразки тканин загиблих дельфінів українські науковці відправлять до провідних лабораторій Німеччини та Італії. Там мають відповісти, чи були у ссавців акустичні травми.
Павло Гольдін, провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України:
Внутрішнє вухо зробити мікро томографію, що дозволить з'ясувати чи є там в середині мікротравми. Можна зробити цитологію внутрішнього вуха і подивитись, чи є мікротравми на клітинному рівні.
Втім, вплив війни можна простежити і на живих тваринах. Працівники Харківського дельфінарію, які евакуювали своїх вихованців до Одеси, розповідають, як тяжко ті переживали обстріли Харкова.
Марія Мегис, ветеринарка:
Вибрации от взрывов, ультразвук летящих самолетов они слышали намного раньше нас и начинали волноваться, паниковать раньше нас.
Єва Леонтьєва, тренерка дельфінів:
Вони ховалися на дно басейну, та дуже швидко там плавали. В них був дуже сильний стрес.
Науковці зазначають: з початком війни на берег все частіше викидає і живих, але дезорієнтованих тварин.
Павло Гольдін, провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України:
Такий випадок був в акваторії Одеси, коли викинуло живого дельфіна-білобочку, і він провів більше доби біля берегу, але після того не помер, як можна було очікувати, наприклад, якщо б він хворів на інфекційне захворювання. А йому стало краще і він відплив у відкрите море.
Чи зможе цей дельфін повернутися у море і чи виживе? Акустичні травми не завжди вбивають одразу. Дельфіни мають чутливий ехолокаційний апарат, якщо він пошкоджений - тварина гине повільно.
Марія Мегис, ветеринарка:
Сильные звуки могут нанести контузию, и они потеряют возможность находить рыбу и питаться. Они получают воду из рыбы, они не пьют, и если нет рыбы - нет воды. Они слабеют и погибают.
Українські правоохоронці звертатимуться до експертів з Румунії, Болгарії та Туреччини, щоб з'ясувати масштаби загибелі дельфінів по всій акваторії Чорного моря. Адже, щоб довести факт екоциду, потрібно мати докази масової смерті тварин. Лише тоді можна хоча б заочно притягти до кримінальної відповідальності винуватців. Покарання за таке, за українським законодавством, до 15 років ув'язнення.
Володимир Францевич, керівник спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури:
Коли ми отримуємо висновки експертних досліджень, буде встановлена причина смерті ссавців, буде доведено факт масовості, як і всі військові злочини, винні особи будуть встановлюватись за результатами оперативної інформації військової розвідки ЗСУ. Військові знають: які саме судна знаходяться в акваторії Чорного моря.
Крім того, якщо вдасться довести, що масова загибель дельфінів у Чорному морі виникла внаслідок військової агресії з боку Росії, це стане ще одним аргументом у міжнародних судах.
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