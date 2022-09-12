Українські захисники продовжують вести активний контрнаступ на сході нашої країни. У Донецькій області від росіян був звільнений Святогірськ.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Підрозділи ЗСУ після успішного наступу в Харківській області почали поступово просуватися в Донецькій. Штурмові дії проходять в північно-західній частині області, вже був узятий під контроль Святогірськ.

Також, за даними карти, російські окупанти почали відступати в районі селища Борова в Харківській області.