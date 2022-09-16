Підрозділи окупантів у Херсонській області зіткнулися з серйозними складнощами через дефіцит питної води. Низка з них отримала наказ тікати через Дніпро. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Підрозділи окупантів, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, через складнощі з логістикою, зіткнулися з дефіцитом їжі та питної води.

Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС рф, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами.

Містяни відмовляють допомагати окупантам продовольством навіть під примусом, через що росіяни вночі поповнюють запаси завдяки викраденому цивільному автотранспорту.

Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби - моторні човни, викрадені у навколишніх селах.

Також поблизу місця паромної переправи через Дніпро були зафіксовані беззбройні окупанти по 10-20 осіб. Виявилось, що після відмови воювати, командири підрозділів вилучили у них зброю та відпустили "на вільні хліба".