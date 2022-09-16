В окупованому Мелітополі пролунав вибух [ Редагувати ]
У п'ятницю, 16 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
Окупанти в Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тому курять і курять на аеродромі. Щойно там зафіксовано потужний вибух. Сподіваємося, що рашисти пішли в мінус, як і їхня техніка.
При цьому Федоров додав, що потрібно чекати від ЗСУ добрих новин.
по темі
У вівторок, 13 вересня, в окупованому Мелітополі знову пролунали вибухи
У понеділок, 12 вересня, в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
Після вибухів у тимчасово окупованому Херсоні окупанти та зрадники почали метушитися та збирати речі
У центрі окупованого Луганську пролунав вибух у так званій "генпрокуратурі ЛНР"
У Мелітополі Запорізької області окупанти захопили локомотивне депо