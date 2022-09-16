Генеральна Асамблея ООН дозволила президенту України Володимиру Зеленському виступити наступного тижня на щорічній зустрічі світових лідерів із попередньо записаним відеозверненням.

Зазначимо, що до Генасамблеї входять 193 членів. За те, щоб Зеленський виступив на тижні високого рівня онлайн проголосувала 101 людина, проти - 7, утрималися - 19.

Зазначимо, що постпред рф при ООН Василь Небензя виступав проти дозволу українському президенту звернутися до учасників онлайн.

"Це чергове порушення правил, які ми (держави-члени ООН - ред.) встановили. Зеленський чудово подорожує країною, вчора відвідував регіони країни, а сюди він не може приїхати. Якщо не можете приїхати, значить, направте свого представника, який виступить на Генасамблеї. Це чергове порушення", - сказав він журналістам.

Зазначимо, що тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації пройде 20-26 вересня.