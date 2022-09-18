Зеленський пояснив "затишшя" на фронті [ Редагувати ]
Тимчасове "затишшя" на фронті є підготовкою українських військових до звільнення ще низки окупованих міст. Про це йде мова у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.
Можливо, зараз комусь з вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя, але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду (звільнених міст - ред.), наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів (назв міст - ред.), які обов'язково повинні звучати, бо Україна має бути вільна.
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