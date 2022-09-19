Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз дуже важливо - це темп [ Редагувати ]
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Одним з ключових аспектів контрнаступу ЗСУ, повернення до нормального життя на звільнених територіях та їх відновлення - є темп.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Зараз дуже важливо - це темп. Темп стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп відновлення нормального життя на звільненій території та темп у підтримці партнерів", - наголосив президент.
За його словами, необхідно, щоб темп надання допомоги Україні відповідав темпу руху українських військ. Зокрема, це питання сьогодні було обговорено на Ставці верховного головнокомандувача.
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