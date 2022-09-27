"У хід пішла інтелігенція": розвідка дізналася про нові деталі мобілізації в рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У рф повістки почали активно роздавати інтелігенції з центральних районів країни. Таким чином Кремль хоче знищити громадян, які можуть виходити на протести проти війни.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
За даними українських розвідників, представники інтелігенції та приватного бізнесу почали масово отримувати повістки після того, як президент рф володимир путін оголосив у країні "часткову мобілізацію". Вони не зможуть отримати відстрочки від призову та "стануть добривом для українського чорнозему".
"Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності, кремлівський диктатор сподівається позбавитися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян", - зазначають у ГУР.
Також у відомстві додають, що з початку повномасштабної війни росії проти України у країні-агресорі суттєво скоротилася чисельність малих народів. У п'ятірку регіонів рф з найбільшою кількістю жертв увійшли: Дагестан, Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан та Волгоградська область.
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