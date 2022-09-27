Генсек НАТО оцінив можливість застосування ядерної зброї росією [ Редагувати ]
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Імовірність застосування росією ядерної зброї не є надто високою, але до загроз необхідно ставитися серйозно.
Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, росія продовжує здійснювати ескалацію конфлікту з Україною, проводячи псевдореферендуми, загрожуючи ядерною зброєю та оголошуючи мобілізацію, оскільки це "приведе до ще більшої кількості страждань".
"Будь-яке застосування ядерної зброї є абсолютно неприйнятним, це змінить природу конфлікту, і Росія повинна знати, що про ядерну війну не можна навіть думати. Я не кажу, що дуже велика ймовірність того, що вона буде застосована, але я кажу, що коли ми бачимо, що Росія та Путін знову і знову повторюють риторику про ядерну зброю, це те, що ми повинні сприймати серйозно", - наголосив Столтенберг.
Він підкреслив, що застосування ядерної зброї "матиме низку наслідків для Росії".
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