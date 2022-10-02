Українські військові показали збиття двох ворожих вертольотів Ка-52 на сході (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники збили два ворожих вертольоти Ка-52 на сході країни 1 жовтня та показали це на відео.
Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил у Facebook.
"Підрозділами протиповітряної оборони на сході України за минулу добу знищено 2 вертольоти Ка-52, 3 БПЛА типу Орлан-10 та 1 БПЛА-камікадзе типу Shaheed-136", - сказано у повідомленні.
по темі
У смузі відповідальності Запорізької окремої бригади територіальної оборони підрозділом ТрО у взаємодії із приданими підрозділами був знищений гелікоптер Ка-5
Після звільнення Куп'янська у Харківській області українські військовослужбовці виявляли колаборантів, що переховувалися у підвалах селищ неподалік від міста
У неділю, 2 жовтня, бійці Збройних сил України знищили склад боєприпасів окупантів за допомогою безпілотника
Міністерство оборони росії повідомило, що через загрозу оточення "союзні війська були відведені з Червоного Лимана на вигідніші рубежі". Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону заявив, що ЗСУ вже в Лимані, у місті тривають бої
Українські прикордонники захопили російські БМП-2 та БТР-2 на Святогірському напрямку